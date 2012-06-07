Хворий індієць "посадив" літак у Криму

У Сімферополі в першій половині дня через хворого пасажира здійснив вимушену посадку "Боїнг", який виконував рейс із Індії до Великої Британії. Літній громадянин Індії, який раніше переніс операцію на серці та хворів на цукровий діабет, помер, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

68-річний пасажир літака, що летів з Хайдарабада до Лондона, знепритомнів, командир повітряного судна прийняв рішення здійснити позапланову посадку в Криму. У аеропорту хворого чекала бригада “швидкої допомоги”. Після проведення реанімаційних заходів медики констатували смерть іноземця.

У другій половині дня "Боїнг" вилетів із Сімферополя, продовживши свій маршрут. "Тіло померлого громадянина Індії залишене на борту", - говоритьсяув прес-релізі.