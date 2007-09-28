Діяльність Представництва Ющенко в Криму дестабілізує ситуацію?

Сімферополь. 28 вересня. УНІАН. Перший заступник голови Верховної Ради АРК Сергій ЦЕКОВ вважає, що діяльність Постійного Представництва Президента України в Криму дестабілізує ситуацію на півострові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ЦЕКОВ заявив на прес-конференції в Сімферополі 28 вересня.

За словами С.ЦЕКОВА, у зв`язку з дестабілізуючою діяльністю Представництва глави держави в Криму складається «ненормальна обстановка». «Якщо на якомусь етапі ми відчували, що Представництво Президента - це та структура, яка допомагає Криму, є мостом між центральними органами влади України й Кримом, то протягом останніх трьох років, починаючи з 2004 року, ми бачимо на багатьох прикладах, що Представництво стало силою, яка всіляко прагне дестабілізувати ситуацію в Криму. Ті численні заяви, які звучать із вуст представників Президента України в Криму…, стали нормою в діяльності Представництва як такого», - заявив С.ЦЕКОВ.

За його словами, будь-які успіхи кримської влади в Представництві прагнуть знівелювати й довести зворотне, а у вирішенні проблем не надають допомоги, а прагнуть ще більше загострити ситуацію. На підтвердження своїх слів С.ЦЕКОВ навів статистику зростання економічних показників у поточному році, підкресливши, що вони «хороші», й попередні підсумки курортного сезону, який ще не завершений, але вже більш успішний у порівнянні з попереднім.

«Всі наші позитивні результати не дають спокою Представництву Президента України в Криму», - вважає С.ЦЕКОВ.

У свою чергу Представник Президента України в Автономній Республіці Крим Володимир ХОМЕНКО заявив, що його критика стосовно властей через низьку якість списків виборців Криму, а також його заяви про земельне беззаконня в автономії і викликали несхвальні вислови на адресу Представництва Президента в АРК з боку властей автономії. «Це (критика з боку Представництва Президента в Криму – УНІАН) не подобається сьогодні уряду, це не подобається сьогодні Верховній Раді, тому що якби не було Представництва Президента, тоді в нас би «рай земний був» і не більш того, - сказав В.ХОМЕНКО. - Чим я дестабілізував (ситуацію в Криму – УНІАН)? Тим, що розповів правду про списки?».