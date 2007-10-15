Кримські татари вимагають землю

Сімферополь. 15 жовтня. УНІАН. У Сімферополі близько тисячі кримських татар проводять зараз акцію протесту, вимагаючи від властей автономії вирішити земельне питання.

Як повідомив по телефону кореспонденту УНІАН учасник акції Руслан КАРІМОВ, ініціатор проведення акції - громадська організація «Авдет».

Зараз на центральній площі Сімферополя - площі ім. Леніна (біля Ради міністрів АРК) зібралися кримські татари з південнобережних регіонів Криму (Алушта, Партеніт та ін.), а також із Сімферопольського району.

Люди тримають транспаранти з гаслами до властей Криму вирішити земельну проблему кримських татар і «повернути їм землі та будинки».

«Питання не вирішується, пред`являтимуться вимоги до влади», - зазначив Р.КАРІМОВ.

За його даними, в акції бере участь понад тисяча чоловік, за даними очевидців (працівників мас-медіа) - 700-1000 чоловік.