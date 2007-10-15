На полігоні ”Чауда” пройдуть стрільби

Сьогодні вийшли в море понад десять кораблів та суден Військово-Морських Сил Збройних Сил України для забезпечення виконання підрозділами Повітряних Сил України зенітно-ракетних пусків комплексами середньої дальності «Бук М1» та С-300П.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, зараз проходить розгортання сил флоту для закриття району проведення стрільб, які проводитимуться на Державному науково-випробувальному центрі «Чауда», що в Криму.

Крім закриття району бойових стрільб, екіпажі кораблів українського флоту здійснять тренування зі зв’язку та поповнення запасами пального в морі. Зокрема, до поповнення запасів пального кораблів у морі будуть залучені корвети «Вінниця», «Тернопіль», морський тральщик «Черкаси», навчальний катер «Сміла» та інші кораблі.

Як повідомлялося, перші за роки незалежності України стрільби зенітних ракетних комплексів відбулися в Криму на полігоні “Чауда” у 1996 році. З того часу і до 2001 року включно такі стрільби відбувалися щорічно. На цьому полігоні “працювали” усі типи зенітних ракетних комплексів, зокрема, С-125, С-75, “Круг”, “Куб”, С-300П, С-300В1, “Бук М1” та С-200.

У 2003 році підрозділи протиповітряної оборони поновили проведення стрільб. Але відбулися вони на російському полігоні “Ашулук”. До них було залучено два зенітні ракетні полки, озброєні С-300П.