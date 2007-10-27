У Севастополі вшанують пам’ять загиблих під час Балаклавської битви 1854 року

Севастополь. 27 жовтня. УНІАН. Завтра у Севастополі проведенням мітингу-реквієму і реконструкцією бойових дій 153-річної давнини вшанують пам’ять загиблих воїнів під час Балаклавської битви Кримської війни 1854-1855 років.

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг-реквієм відбудеться біля „Каменя примирення”, офіційно відкритого неподалік Балаклави в 2004 році - у дні проведення урочистостей з нагоди 150-річчя початку Кримської війни. Як очікується, у мітингу візьмуть участь представники Великої Британії і Росії.

Цього ж дня на одному з місць Балаклавської битви (форт Північний) близько 150-200 членів військово-історичних клубів Севастополя та їхні колеги з країн-учасниць Кримської війни здійснять реконструкцію бойових дій. Також у неділю у рамках меморіальних заходів перед їхніми учасниками виступатимуть місцеві поети і барди.

Довідка УНІАН. Балаклавська битва відбулася 25 жовтня (за новим стилем) 1854 року між військами Росії - з одного боку, і союзними силами Великої Британії, Франції і Туреччини - з іншого боку. За різними оцінками, у битві загинули від 400 до 1000 вояків союзних сил і близько 600 - росіян.