У неділю - масовий мітинг кримських татар

Сімферополь. 9 листопада. УНІАН. У неділю, 11 листопада, на центральній площі Сімферополя кримські татари проведуть мітинг протесту.

Як повідомляє прес-служба Меджлісу кримськотатарського народу, мітинг відбудеться «у зв`язку з тривалим нерозв’язанням проблем кримськотатарського народу і дискримінацією кримських татар, які посилилася останнім часом, а також у зв`язку зі звірячим побиттям 6 листопада 2007 року на плато Ай-Петрі кримських татар працівниками правоохоронних органів».

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада група кримських татар почала установлення наметового містечка в центрі Сімферополя, протестуючи проти "політики місцевої влади відносно кримськотатарського народу".