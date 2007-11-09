Кузьмук побачив корінь зла

Сімферополь. 9 листопада. УНІАН. Віце-прем`єр-міністр України Олександр КУЗЬМУК наголошує, що не має бути якихось преференцій окремим громадянам відносно земельного питання, оскільки закон - один для всіх.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Сімферополі під час спільної колегії міліції і прокуратури Криму, присвяченій ситуації з самовільним захопленням землі на півострові.

Зокрема, за словами О.КУЗЬМУКА, «всі громадяни нашої країни, якої б національності вони не були, вони рівні перед законом, а закон - один для всіх. Інша справа - чи поважаємо ми закон і чи любимо ми його дотримуватися. У цьому, мабуть, корінь зла».

Як зазначив О.КУЗЬМУК, коли влада намагається робити те, що передбачається закон, це багатьом громадянам не подобається. «Складно, дуже складно бути правовою країною із законослухняним народом», - сказав О.КУЗЬМУК.

Він також зазначив, що забезпечення міліцією порядку під час виконання судових рішень застосовується по всій країні, а не тільки в Криму. Проте, за словами О.КУЗЬМУКА, тільки в Криму «гарячі голови» влаштовують масові сутички з міліцією. «За цей рік по країні виконувалися судові рішення в супроводі міліції. Їх 431. 249 (рішень - УНІАН) - в Донецькій області, в Житомирській - 158, у Запорізькій - 116, у Львівській - 130 і так далі. Крим в цьому не унікальний. Крим унікальний в іншому: обов`язково знаходяться «гарячі голови», які протистоять законним діям влади, обов`язково знаходяться такі, які намагаються прикрити свої незаконні дії, переводячи їх в площину міжнаціональних, міжетнічних проблем, яких сьогодні у нас - в гострому розумінні - немає, абсолютно немає», - наголосив віце-прем`єр-міністр.

«Земля вся належить нашому народу, і ніхто на неї не має виняткового права», - продовжив він.

О.КУЗЬМУК наголосив, що порядок виділення землі встановлений владою, і ніхто не має права порушувати його, «мати щось особисте і особливе».

За його словами, якщо є судове рішення щодо знесення самобудів – воно має виконуватися. «Якщо рішення суду є, воно має бути виконане», - наголосив О.КУЗЬМУК.

У зв`язку з цим віце-прем`єр-міністр країни закликав всіх заспокоїтися, «і не жартувати, і не гратися, і не прикриватися» питаннями політики або питаннями національності. «Вони (громадяни України - УНІАН) всі однакові і єдині», - зазначив О.КУЗЬМУК.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада сталися зіткнення через землю на вулиці Балаклавській у Сімферополі (на ділянку площею близько 3 га претендує фірма «Олві-Крим». За її даними і даними влади Сімферополя, у фірми є документи на право оренди землі. На цій ділянці планується побудувати житловий комплекс. Проте з березня 2006 року ця ділянка зайнята самобудами з числа кримських татар).

6 листопада на плато Ай-Петрі проводилося знесення самовільних будівель бізнесменів - кримських татар. Знесення здійснювалося на законних підставах, за рішенням Господарського суду АРК. Порядок під час знесення будівель, яке проводили державні виконавці, забезпечували близько тисячі правоохоронців.

Кримські татари спробували перешкодити знесенню. За даними міліції, близько 50 кримських татар чинили опір правоохоронцям. Під час операції на Ай-Петрі у кримських татар, як стверджують в міліції, були вилучені газовий балон, каністри з бензином, декілька пляшок із запалювальною сумішшю. 28 кримських татар були затримані за опір міліції.

У лікарні зараз перебувають 4 людей. У одного кримського татарина – кульове поранення в живіт. У міліції запевняють, що постріл було здійснено не з міліцейської зброї. Проводиться розслідування, порушено кримінальну справу за фактом поранення людини.

Меджліс кримських татар вимагає відставки начальника міліції АРК Анатолія МОГИЛЬОВА і залучення його до відповідальності через події на плато Ай-Петрі і в Сімферополі. Проте А.МОГИЛЬОВ заявляє, що не бачить підстав для відставки, оскільки в своїй роботі не порушував законодавства.