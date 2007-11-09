”Зелені” підтримують бульдозери

Сімферополь. 9 листопада. УНІАН. Кримське відділення Партії зелених України (ПЗУ) вважає силовий варіант виконання законного рішення суду щодо знесення самобудів на плато Ай-Петрі єдиним в ситуації, що склалася, методом захистити природу всього Криму.

Як наголошується в повідомленні Кримського відділення ПЗУ, текст якого передано УНІАН, кримські «зелені» виступають за торжество закону, навіть якщо «його доводиться підтримувати міліцейськими щитами і бульдозерами». «Природно-заповідний фонд півострова - це національне надбання всіх громадян України, і не привід для торгів окремих ділків і політиків», - вважають ”зелені”.

На думку кримських «зелених», у лідерів Меджлісу кримськотатарського народу «є всі способи впливу на владу: депутати всіх рівнів, представники у виконавчій владі, аж до міністрів АРК і радників Президента, але ці демократичні важелі залишаються не зачепленими». «Натомість вони штовхають свідомо співгромадян на провокації і антизаконні дії, граючи національним протистоянням, як козирною картою», - вважають в ПЗУ.

«Якщо самозахват уособлювати з національністю, то швидко весь Крим стане суцільною «поляною протесту», - впевнені кримські «зелені». Вони зазначають, що Ай-Петрінське плато має бути заповідним.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада на плато Ай-Петрі здійснювалося знесення самовільних будівель бізнесменів - кримських татар. Знесення проводилося на законних підставах, за рішенням Господарського суду АРК. Порядок під час знесення будівель, яке проводили державні виконавці, забезпечували близько тисячі міліціонерів.

Кримські татари спробували перешкодити знесенню і, як стверджують в міліції, чинили опір. Під час операції на Ай-Петрі у кримських татар, за даними міліції, були вилучені газовий балон, каністри з бензином, декілька пляшок із запалювальною сумішшю. 28 кримських татар були затримані за опір міліції.

У лікарні зараз перебуває 4 людей. У одного кримського татарина – кульове поранення в живіт. У міліції запевняють, що постріл було зроблено не з міліцейської зброї. Проводиться розслідування, порушено кримінальну справу за фактом поранення людини.