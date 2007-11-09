Встановлено межі лише 33 об`єктів природно-заповідного фонду

Сімферополь. 9 листопада. УНІАН. У Криму на сьогоднішній день встановлено межі 33 із 149 об`єктів природно-заповідного фонду.

Про це на позачерговому засіданні Ради міністрів АРК повідомив заступник голови Республіканського комітету з земельних ресурсів АРК Володимир ДМИТРУСЕНКО, повідомляє УНІАН.

За даними Рескомзему АРК, зокрема, встановлено межі Карадагського і Казантипського природних заповідників, підготовлені матеріали з встановлення меж Ялтинського гірсько-лісового природного заповідника, Кримського природного заповідника, а також державної пам`ятки природи місцевого значення «Прибережний аквальний комплекс у Джангульського зсувного узбережжя» і Державної пам`ятки природи місцевого значення «Прибережний аквальний комплекс у заповідного урочища «Атлеш».

Справка. У Криму налічується 149 об`єктів природно-заповідного фонду загальною площею майже 130 тис. га.