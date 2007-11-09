Міністрів Криму - за парти!

Іспит з української мови складали сьогодні кримські чиновники. Як вже повідомляв УНІАН, акція «Диктант для міністра» приурочена до дня української писемності.

Диктант українською мовою писали 20 урядовців та начальників управлінь півострова.

Як повідомляє 5 канал, перевірити знання державної мови усіх охочих можновладців запросили працівники Всеукраїнського культурного центру.

Текстом для диктанту обрали Конституцію України, а саме преамбулу до Основного закону.

Із 20-ти високопосадовців Криму на "відмінно" українську мову знають лише шестеро. Інші за результатами диктанту отримали четвірки. Такі позитивні оцінки кримським урядовцям поставили фахівці в управлінні освіти самої автономії.

Міністр у справах сім`ї, молоді та гендерної політики Тетяна ЄЖОВА написала диктант найкраще всіх.