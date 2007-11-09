В захопленні судна “Федор Котов” звинувачують керівництво порту Керчі

Київ. 9 листопада. УНІАН. Голова коаліції антикорупційних організацій Анатолій МІСЯЦЬ звинувачує керівництво Керченського морського торгового порту в захопленні судна “Федор Котов”, зафрахтованого у порту російською судноплавною компанією “Альфамарін”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Ми настійливо вимагаємо припинити правопорушення і покарати винних”, - наголосив А.МІСЯЦЬ.

За його словами, організація зверталася у зв`язку з ситуацією, що склалася, в Посольство Росії в Україні, проте відповіді не одержала. ”Якщо росіяни не здатні відстояти свої права, ми їм допоможемо”, - сказав він.

У свою чергу адвокат компанії “Альфамарін” Ігор ПЕТРОСЕНКО зазначив, що судно “Федор Котов”, що зайшло 17 травня в Керченський торговий порт, в результаті продуманих дій було захоплено піратським способом”.

“Судно стоїть кинуте без наявності документів, без екіпажа через неправомірні дії керівників Керченського морського торгового порту”, - стверджує він. За словами адвоката, екіпаж судна, який перебував “у трудових відносинах” з російською компанією, переведено до складу працівників Керченського порту. Також було призначено нового капітана судна - громадянина України. “Цього не можна зробити за морським законодавством відносно командного складу, оскільки за загальними морськими вимогами командний склад судна є громадянами тієї країни, прапор якої несе судно”, - сказав адвокат.

За його словами, між компанією “Альфамарін” і Керченським морським торговим портом виникла “економічний спір”. “Суть економічного спору полягає в тому, що порт, домовившись за всіма істотними умовами в договорі, вважає даний договір вже невигідним”, - зазначив адвокат.

Водночас представник Посольства РФ в Україні, який був присутній на прес-конференції, повідомив УНІАН, що ніякого звернення до Посольства ні від компанії «Альфамарін», ні від капітана судна не надходило. «Тут відносини двох господарюючих суб`єктів, дуже дивно, що капітан не звертався до консульства Росії в Сімферополі», - додав дипломат.

Як повідомляв УНІАН, генеральний директор компанії «Альфамарін» Юрій ПЕТРИЩЕВ в травні цього року заявив, що судно затримане «з незрозумілих причин» в Керченському морському порту. «17 травня судно, власником якого є наша компанія, зайшло на законних підставах для здійснення технологічних процесів до порту Керч, і через заплановані 4 діб по сьогоднішній день не може вийти з не зрозумілих для нас причин», - сказав Ю.ПЕТРИЩЕВ. За його словами, адміністрація Керченського порту задіює адміністративні засоби для того, щоб не випускати судно. «Нам претензії порту не зрозумілі, спроби налагодити конструктивний діалог з адміністрацією порту результатів не дали», - сказав він.

Ю.ПЕТРИЩЕВ пояснив, що відповідно до раніше оформленого договору, компанія «Альфамарін» є фрахтувальником судна «Федор Котов», повністю його утримує і обслуговує, а судновласником є Керченський порт.

За його словами, компанія експлуатує це судно з 2001 року, а даний договір укладено до 2008 року.

Керівник компанії також зазначив, що ніяких боргів згідно з угодою «Альфамарін» перед портом не має. Він повідомив, що поки судно стоїть, компанія зазнає збитків, і капітаном судна оформлений морський протест на адресу Керченського порту.