Кількість наметів кримських татар зросла

Кількість наметів, встановлених репатріантами на центральному майдані Сімферополя, зросла до 10, повідомляє RadioSvoboda

Кримські татари протестують проти жорстоких дій щодо їхніх співвітчизників з боку правоохоронних органів.

Учасники акції протесту вимагають від центральної влади України об’єктивного розслідування фактів побиття правоохоронцями репатріантів під час ліквідації на плато Ай-Петрі їхніх торгових об’єктів. Мешканці наметового містечка також скаржаться на дискримінацію з боку кримської влади: «Всі керівники – проти кримських татар. Ні землі нам не дають, нічого не дають. Куди не звернешся – все безрезультатно. Лише знищують наші будинки – бульдозерами, танками. Все ОМОНи, полковники, підполковники», – сказав учасник протесту Нурі Мустафаєв.