З початку року забудовниками введено в експлуатацию 284,5 тис.кв.м. загальної площі житла, що у 2 рази більше, ніж за 9 місяців 2006 р.

Більша частина житла (203,7 тис.кв.м) введена індивідуальними забудовниками, повідомляє Головне управління статистики в АРК.

За січень-жовтень 2007 р. підприємствами та організаціями АРК виконано будівельних робіт на суму 1713,7 млн.грн.. Це на 5,6% більше проти січня-жовтня 2006р.

З загального обсягу побудованного житла трохи більше половини (52,4%) припадае на Симферополь, Ялту, Феодосію.

За січень–вересень 2007 р. підприємствами та організаціями за рахунок всіх джерел фінансування освоєно 3272 млн.грн. інвестицій в основний капітал (капітальних вкладень). В порівнянні з відповідним періодом 2006 р. обсяг інвестицій в основний капітал збільшився на 23,9%.