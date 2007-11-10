У Криму - штормове попередження

Головне управління МНС України в Автономній Республіці Крим оголосило на 10-11 листопада штормове попередження.

”За даними Кримського центру гідрометеорології МНС України в АРК, з вечора 10 листопада і впродовж 11 листопада на всій території півострова очікуються сильні дощі, місцями з переходом в мокрий сніг, - повідомили УНІАН в прес-службі кримського Главку МНС - Негода супроводжуватиметься шквальним вітром швидкістю до 20 метрів за секунду, в гірських районах - до 25-30 м/сек”.

МНС закликає жителів і гостей Криму обмежити в ці вихідні відвідання гірських масивів і утриматися від походів до лісу. А у випадку якщо хтось все ж зібрався в ліс або гори, рятувальники радять проінформувати родичів або друзів про можливий маршрут руху, зарядити мобільний телефон, узяти ліхтарик і засоби для розведення багаття, забезпечити себе теплим одягом. «З настанням темного часу доби необхідно подумати про ночівлю, обов`язково розвести багаття. Пам`ятайте, що в умовах поганої видимості в гірничо-лісовій місцевості рятувальникам буде дуже важко вас відшукати і надати допомогу», - звертається МНС до громадян.

Крім того, кримський Главк МНС закликає громадян звернути особливу увагу на безпеку дітей.