У Севастополі погіршилися погодні умови

Севастополь. 11 листопада. УНІАН. У Севастополі внаслідок буревію усі служби міста переведені на посилений режим роботи.

Як передає кореспондент УНІАН, управління з надзвичайних ситуацій Севастопольської міськдержадміністрації у зверненні до жителів міста повідомило, що сьогодні о 3-й годині ночі на території міста різко погіршилися погодні умови, швидкість вітру становить 20-25 м/сек. з поривами до 31 м/сек. За прогнозом, складні погодні умови збережуться до кінця доби.

У місті зафіксовано пориви ліній електропередач, виникли перебої у системах енерго- і теплозабезпечення, а також у роботі міського електротранспорту. Рух катерів у Севастопольській бухті тимчасово припинено.

Міський штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації звернувся до населення з проханням дотримуватися спокою у зв’язку із тимчасовими побутовими незручностями.

За словами начальника чергової служби 063 управління з надзвичайних ситуацій міськдержадміністрації Віктора САПОНА, о 8.00 відбулося засідання міської комісії з ліквідації надзвичайних ситуацій. Він додав, що керівництво Севастополя, районних у місті держадміністрацій, командування флотів перебувають на робочих місцях.