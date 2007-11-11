У район Тузли відносить баржу з мазутом

Сімферополь. 11 листопада. УНІАН. У Криму через шторм на морі, який сягає 6-7 балів, зазнають лиха декілька суден.

Так, як повідомив кореспонденту УНІАН у телефонній розмові помічник начальника Головного управління МНС України в Криму Володимир ІВАНОВ, у районі бухти Капсель (Судацький регіон) сіло на мілину судно «Вера Волошина». Судно перевозило сільгосптехніку з Румунії до Новоросійська. Судно сіло на мілину за 20-30 метрах від берега. Як відзначив В.ІВАНОВ, проводяться роботи з висадки команди на берег – загалом на судні 18 членів екіпажу.

Крім цього, в районі Керчі з якоря зірвало баржу з вантажем мазуту. ”Баржу несе в район острова Тузла”, - повідомив помічник начальника кримського Главку МНС.

Як повідомляв УНІАН, у Криму на 10-11 листопада оголошено штормове попередження.