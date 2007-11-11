Кримські татари перенесли мітинг

Сімферополь. 11 листопада. УНІАН. Масовий мітинг кримських татар, раніше анонсований на сьогодні, перенесено на кілька днів через негоду в Криму.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар Меджлісу кримськотатарського народу Ліля МУСЛІМОВА.

За її словами, для участі в мітингу з`їжджаються люди з багатьох регіонів півострова.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні, 11 листопада, в Сімферополі планувалося проведення масового мітингу кримських татар, які протестують проти «беззаконня влади і міліції» у світлі останніх подій в Сімферополі і на плато Ай-Петрі.

У Криму сьогодні бушує негода: повалено сотні дерев, з багатьох будівель зірвано дахи, в деяких регіонах півострова немає світла і утруднено рух транспорту, на морі шторм 6-7 балів.

Даних про постраждалих або загиблих поки що немає.