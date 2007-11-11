Екіпаж дрейфує на плоту в море

Сімферополь. 11 листопада. УНІАН. Екіпаж із затонулого сьогодні суховантажу «Вольногорск» дрейфує на плоту в море.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив помічник начальника Головного управління МНС України в Криму Володимир ІВАНОВ.

За його словами, кількість членів екіпажу в даний момент уточнюється. Він також повідомив, що для порятунку людей направлено катери.

Як повідомляв УНІАН, суховантаж «Вольногорск» перевозив більш як 2 тисячі тонн сірки. За даними МНС Росії, поки що не відомо, чи потрапила сірка в море.

Шторм на морі сягає 6-7 балів.