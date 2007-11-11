Поблизу Севастополя затонуло судно

Севастополь. 11 листопада. УНІАН. Судно «Хадж Ізмаїл», яке затонуло сьогодні поблизу Севастополя, перебувало під грузинським прапором і, за попередніми даними, за його борту був сирійський екіпаж.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Севастопольському центрі регулювання рухом суден ДП «Дельта-Лоцман».

За інформацією центру, судно сигнал лиха не подавало і аварійна система оповіщення на ньому не спрацювала. О 9.25 «Дельта-Лоцман» не змогла вийти на зв’язок з судном.

Як повідомляв УНІАН, двох членів екіпажу судна врятовано. За даними МНС, на борту перебувало 17 осіб.