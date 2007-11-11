Шухевич - не герой для севастопольців

Севастополь. 11 листопада. УНІАН. Перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН вважає природним, що «місто з такою історією і такими традиціями до воїнів ОУН-УПА ставиться негативно, і такі люди, як ШУХЕВИЧ, не є для севастопольців героями».

Про це він заявив місцевій газеті «Вести», зауваживши, що «керівництву країни треба це враховувати, враховувати, що різні регіони України по-різному ставляться до певних історичних фігур».

Пояснюючи, якими саме є «історія і традиції Севастополя», В.КАЗАРІН зазначив: «Севастополь - це місто воїнів Великої Вітчизняної війни».