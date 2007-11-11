В бюджеті Севастополя платежі ЧФ РФ становитимуть 15-16%

Севастополь. 11 листопада. УНІАН. В бюджеті Севастополя платежі Чорноморського флоту РФ становлять 17%, а ближчим часом вони, через зростання економіки міста, становитимуть до 15-16%.

Про це в інтерв’ю місцевим ЗМІ повідомив перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН.

«Якщо брати суто економічну сторону, то Севастополь від перебування ЧФ РФ на сьогодні не залежить якимось глобальним чином. В бюджеті міста платежі ЧФ становлять 17%. І з кожним роком ця цифра зменшується», - сказав він і додав: «і не тому, що зменшується сума платежів, вони залишаються незмінними, а через зростання економіки міста в цілому”. На думку В.КАЗАРІНА, цей показник ближчим часом впаде до 15-16%.

Водночас, як зазначив віце-голова міськадміністрації, «є інші аспекти, у тому числі питання безпеки Чорноморського басейну». Також, як додав він, «треба враховувати давні традиційні зв’язки Севастополя з моряками ЧФ». Як вважає В.КАЗАРІН, «треба пам’ятати, що у нас велика кількість так званих змішаних сімей, коли чоловік - моряк Чорноморського флоту Росії, а дружина - українка». Усі ці проблеми, на думку першого заступника голови міськадміністрації, «призводять до того, що Севастополь з напруженою увагою спостерігає за долею ЧФ в Криму». «Нас, - як сказав В.КАЗАРІН, - відверто турбує це питання. І політикам при прийнятті рішень про виведення флоту треба враховувати, що вони не можуть ігнорувати ці людські аспекти».

Відповідаючи на запитання, чи йде справа до виведення ЧФ РФ з Криму у 2017 році, В.КАЗАРІН зазначив: «Думаю, про це ще рано говорити. Зараз не той етап, коли можна робити якісь висновки. Сьогодні перебування ЧФ в Криму захищено відповідними документами і рішеннями. І немає жодних підстав говорити про те, що права ЧФ якось порушуються».