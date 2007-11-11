Севастопольські соціалісти розпочинають підготовку до виборів у місцеві органи влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявлено на звітно-виборчій конференції міської організації СПУ.

Лідер місцевого партійного осередку соціалістів Валерій ВАРЕНІН під час виступу на конференції висловив думку, що на майбутніх виборах севастопольські соціалісти мусять набрати від 8 до 10 відсотків голосів виборців. Це, як поінформував він, втричі перевищуватиме недавній результат (на дострокових виборах народних депутатів України 30 вересня цього року у Севастополі СПУ отримала 2,78 відсотка голосів, що також втричі більше, ніж на виборах 26 березня 2006 року, коли СПУ у Севастополі набрала 0,8 відсотка - УНІАН).

Як вважає В.ВАРЕНІН, втіленню в життя цих амбітних планів сприятиме партійна соціологічна служба, до створення якої севастопольські соціалісти вже приступили, не чекаючи рішень з`їзду СПУ, який заплановано провести в другій половині листопада.

В.ВАРЕНІНА переобрано лідером севастопольських соціалістів.