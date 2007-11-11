Київ. 11 листопада. УНІАН. Вантаж сірки на затонулому через шторм суховантажі в Керченській протоці більш шкідливий для екології, ніж розлив нафти. Так вважає президент Російського Зеленого Хреста, академік Сергій БАРАНОВСЬКИЙ.

Як передає РІА «Новости», на думку вченого, «це дуже серйозна екологічна катастрофа».

«Розлив нафти - це велика проблема, але ще більша проблема - затонулий вантаж сірки. Зараз масштаби можливої екологічної шкоди залежать від оперативних дій МНС і рятувальних служб, але у будь-якому випадку це дуже серйозна екологічна катастрофа», - підкреслив академік С.БАРАНОВСЬКИЙ.

Коментуючи дану подію, заступник голови Росприроднагляду Олег МІТВОЛЬ зазначив, що серйознішу екологічну небезпеку в цьому випадку представляє не сама сірка, яка є інертною речовиною, а пальне затонулого суховантажу.

Він припустив, що роботи з підйому затонулих контейнерів почнуться відразу після того, як шторм затихне. При цьому набагато складніше буде збирати паливний мазут, який вилився із затонулого судна, зазначив заступник керівника Росприроднагляду.

Як повідомляв УНІАН, Керченська протока перебуває на межі екологічної катастрофи. Сьогодні там шторм завдав удару відразу по трьох суднах, ще близько 50 виводять з району через погіршення погодних умов.

Сьогодні о 4.45 в Керченській протоці через складні погодні умови (висота хвилі до 5 м) розламався навпіл танкер “Волга-Нафта-139”, який стояв на якірній стоянці поблизу порту «Кавказ». В результаті розлому носова частина танкера залишилася стояти на якорі, а кормову частину разом з 13 членами екіпажу віднесло на мілину. Через розлом танкера у воду потрапило близько 1200 кубометрів мазуту.

О 8.40 в Керченській протоці затонуло судно “Вольногорськ” з 2 тисячами тонн сірки.

В усіх портах України за наказом Державної інспекції України з безпеки судноплавства оголошено підвищену готовність до надання рятувальних дій і ліквідації наслідків розколу танкера «Волга-Нафта-139».