Вітер тероризуватиме Крим

Сімферополь. 11 листопада. УНІАН. За даними Кримського гідрометеоцентру Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, вітер зі швидкістю до 25 метрів в секунду збережеться на території півострова протягом доби.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні МНС України в Криму, очікується, що завтра, 12 листопада, швидкість вітру досягатиме 15-20 м/сек.

Як зазначає Кримський главк МНС, ураганний вітер, що почався вночі 10 листопада і продовжувався сьогодні, 11 листопада, став причиною численних аварій і пошкоджень на території автономії.

Зокрема, сьогодні в Керченській протоці, в районі 451-455 якірної стоянки, на відстані близько 6 миль від берега стався розлом танкера «Волга-Нафта 139» (порт приписки Ростов, РФ, склад команди 13 осіб). У момент розлому перегородки витекло в море близько 1200 тонн нафти. Жертв і потерпілих серед екіпажу немає. Створено штаб з ліквідації НП, який очолив начальник кримського Главку МНС Олександр МАЗІЛІН.

В районі 471 якірної стоянки порту Керч, затонув суховантаж «Вольногорськ», навантажений сіркою (орієнтовно близько 2 тис. 100 тонн). Екіпаж на рятувальному плоту дрейфує в Керченській протоці, до нього на допомогу вийшли катери прикордонної служби України.

У районі бухти Капсель (Судак) винесло на мілину судно «Вера Волошина», на борту якого перебуває 18 членів екіпажу. Проводиться рятувальна операція з евакуації екіпажу з борту корабля

Крім того, дві баржі, завантажені мазутом, які сьогодні зірвало з якоря в районі 451 якірної стоянки, сіли на мілину в районі острова Тузла.

Багато населених пунктів Криму знеструмлено, наразі їх кількість уточнюється.

Працює оперативно-координаційний центр ГУ МНС України в Криму, куди стікається вся інформація від різних служб про наявні пошкодження на електромережах, телекомунікаціях, а також інформація від керівників місцевих органів влади.

Повідомлень про жертви і потерпілих в МНС не надходило.

Як повідомляв УНІАН, для координації рятувальних операцій на морі до Криму вилетів міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ.