Київ. 11 листопада. УНІАН. В Міністерстві палива і енергетики України працює штаб з ліквідації наслідків урагану на півдні країни.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Мінпаливенерго, штаб очолив міністр Юрій БОЙКО, який разом із заступником міністра та керівництвом ДП «УкрЕнерго» зараз перебувають в Головній диспетчерській енергосистеми України.

На ліквідації аварії станом на 15.00 працювало понад 2 тисячі співробітників енергокомпаній і ремонтних бригад. Основні роботи зосереджені на відновленні подачі електроенергії з материка в Автономну Республіку Крим по лініях: Мелітополь-Джанкой, Каховська-Джанкой і Каховська-Островська.

У Криму почалося відновлення подачі електроенергії в населені пункти, які були знеструмлені унаслідок урагану. Подача електроенергії вже частково відновлена в районі Феодосії (АРК).

Продовжуються роботи з відновлення пошкоджених ліній електропередач Бердянськ-Приморськ (Запорізька область). Також роботи ведуться на пошкодженій ураганом лінії Аджолик-Усатова (Одеська область).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці ураган зі шквальним вітром до 40 метрів в секунду обрушився на Одеську, Миколаївську, Херсонську області, АРК, південь Запорізької і Донецької областей.