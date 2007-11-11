Ураган Україною вируватиме ще два дні, про це попереджають у вітчизняному гідрометеоцентрі.

За словами синоптиків, значні опади спричинив циклон, який охопив майже усю територію України, крім західних областей. Мокрий сніг та дощі триватимуть до 14 листопада. Потім опади припиняться, але на зміну їм прийдуть морози, повідомляє 5 канал.

Провідний синоптик Укргідрометеоцентру Світлана Кулініч: "Всі явища припиняться за вийнятком ожеледиці, тому що вологий асфальт, вологі дороги замерзнуть. І температура буде знижуватися. Вночі до 4-х градусів морозу, а вдень здебільшого це буде 3 морозу 3 тепла в окремих районах півдня це може градусів до 5-ти 7-ми тепла. Але все ж таки на більшій частині території України це будуть мінусові температури".