«Дика» сіла на мілину, а «Геліда» перебуває у дрейфі

Баржа «Дика» з двома членами екіпажу сіла на мілину, а баржа «Геліда» перебуває у дрейфі (об 11 год. 15 хв. у Керченській протоці в районі якірної стоянки № 451, зірвало з якоря баржі «Дика» та «Геліда»), повідомляє прес-служба МНС.

Із 19 членів екіпажу судна «Віра Волошина» (прапор Російської Федерації), рятувальниками МНС на берег евакуйовано 15 осіб. Решта членів екіпажу проводять аварійні роботи щодо герметизації тріщини та недопущення виливу пального (в районі миса Меганом поблизу міста Судак на відстані 20 м від берегу сіло на мілину суховантажне судно «Віра Волошина», яке перевозило сільськогосподарську техніку з Румунії до Росії. Корпус судна отримав тріщину).

Із 17 членів екіпажу суховантажного судна „Хач-Ізмаїл” (прапор Республіки Грузія, порт приписки Батумі) врятовано 2 особи. Їх доставлено до лікувального закладу. Пошуки 15 членів екіпажу тривають. В районі події пошук здійснює буксир „Сапфір” Севастопольського порту. Підрозділами МНС в районах надзвичайних подій організовано та проводиться обстеження берегової смуги (об 11 год. 05 хв. в районі Херсонеського маяка поблизу міста Севастополь перекинулося судно „Хач-Ізмаїл”, яке перевозило металобрухт з порту Маріуполь до Сирії).

У Севастопольському торговому порту та Керченському морському координаційному аварійно-рятувальному центрі створено штаби з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

У Міністерстві у цілодобовому режимі працює оперативна група. Налагоджено взаємодію з рятувальними службами Мінтрансзвязку, Держприкордонслужби, МВС та відповідними службами Російської Федерації і Республіки Грузія.

На місці події працює група фахівців МНС на чолі з Міністром Нестором ШУФРИЧЕМ.