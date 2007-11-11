Ющенко просить Януковича допомогти Шуфричу

Президент України Віктор Ющенко просить вжити невідкладних заходів для подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 11 листопада 2007 року в акваторії Чорного та Азовського морів і призвело до численних аварій на судновому транспорті, руйнувань ліній електропередач, інших об`єктів життєзабезпечення населення, та стабілізації ситуації в інших потерпілих областях.

Як повідомляє прес-служба Глави держави, Віктор Ющенко просить прем`єр-міністра України Віктора Януковича невідкладно:

- утворити оперативний штаб для координації заходів щодо ліквідації аварій на суднах в акваторії Азовського та Чорного морів, руйнувань ліній електропередач, інших об`єктів життєзабезпечення населення у південних регіонах країни;

- залучити до роботи з ліквідації наслідків аварії представників центральних та місцевих органів виконавчої влади;

- вжити невідкладних заходів щодо подолання наслідків стихійного лиха та вирішити питання їх фінансування в установленому порядку, негайно залучивши для цього відповідні сили та засоби Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, за потреби інші засоби;

- взяти під особливий контроль екологічний стан у районах стихійного лиха, зокрема у Керченській затоці;

- забезпечувати надання населенню через засоби масової інформації оперативних і достовірних відомостей про стан ліквідації наслідків стихійного лиха.

Також Президент України направив листа Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської обласних державних адміністрацій, Севастопольської міської державної адміністрації, у якому просить вжити невідкладних заходів.

Як повідомляв УНІАН, для координації рятувальних операцій на морі до Криму вилетів міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ.