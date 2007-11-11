Євпаторія залишається без води

Сімферополь. 11 листопада. УНІАН. Багато районів Євпаторії (Крим) залишаються сьогодні без водопостачання.

Як передає кореспондент УНІАН, водопостачання в низці районів Євпаторії припинилося сьогодні вранці близько 7.30 і дотепер не відновлено.

Як повідомляють місцеві жителі, в місті почалося відновлення електропостачання. Проте тепло в тих будинках, де воно сьогодні зникло, поки не відновлено.

Схожа ситуація склалася і в інших регіонах Криму. Так, наприклад, в деяких районах Сімферополя з полудня немає води. Ведуться відновлювальні роботи.

Як повідомляв УНІАН, у Криму сьогодні склалися украй несприятливі погодні умови: на півострові був сильний вітер і дощ, шторм на морі досягає 6-7 балів.

Повалено сотні дерев, зламано безліч біг-бордів, з будівель в деяких регіонах зірвані дахи. Крім того, ускладнено рух транспорту.

Зазнали катастрофи кілька суден, суховантажів і барж в Керченській протоці.