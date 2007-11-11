Держдепартамент морського і річкового транспорту створив штаб

Київ. 11 листопада. УНІАН. У зв’язку з надзвичайною ситуацією, що утворилася внаслідок ураганного вітру в акваторії Чорного та Азовського морів, Державний департамент морського і річкового транспорту Мінтрансзв’язку України створив координаційний штаб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінтрансзв’язку, його метою є запобігти та своєчасно реагувати на виникнення аварійних подій.

Згідно повідомлення, координаційний штаб забезпечує тісну взаємодію та оперативне інформування Міністерства транспорту та зв’язку, МНС, Держприкордонслужби, місцевої влади Автономної Республіки Крим.

Штабом також здійснюється координація дій з аварійно-рятувальними службами Російської Федерації.

Координаційний штаб розпочав свою роботу о 6:00 11 листопада та в працюватиме до моменту врегулювання ситуації з суднами на акваторії Чорного та Азовського морів, зазначається в повідомленні.