Відновлено роботу останньої великої ЛЕП

Київ. 11 листопада. УНІАН. О 19:23 відновлено роботу високовольтної лінії електропередач Мелітополь-Джанкой - останньої з трьох, що забезпечують Крим електроенергією з материка, і пошкоджених сьогодні ураганом, що пронісся над півднем України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства палива і енергетики. Раніше було відновлено роботу ЛЕП Каховська-Джанкой і Каховська-Островська. Таким чином, подача електроенергії на територію Автономної Республіки Крим відновлено повністю.

В Одеській області повністю відновлено роботу високовольтних ліній Аджалик-Усатово і Аджалик-Трихати (о 17:25).

Магістральне електропостачання Одеської області також відновлено повністю, повідомили в прес-службі.

В Запорізькій області продовжуються роботи з подачі електроенергії до Бердянська, районних центрів Приморськ та Акимівка.

Інші великі населені пункти півдня України вже підключені до електропостачання.

Тривають роботи з відновлення міських і селищних розподільчих електромереж південних областей.

Як повідомляв УНІАН, в Мінпаливенерго працює штаб з відновлення електропостачання населених пунктів півдня країни. Його очолив міністр Юрій БОЙКО.