Що сталося з моряками судна ”Нахічевань”?

Київ. 12 листопада. УНІАН. 11 листопада об 11 годині у Керченській протоці в районі якірної стоянки №451 затонуло суховантажне судно ”Нахічевань” (прапор Російської Федерації), яке перевозило 2 тис. 365 т сірки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, екіпаж з 11 осіб залишив судно. Буксиром ”Нептунія” Керченського порту врятовано 3 членів екіпажу, доля 8 - залишається невідомою. Пошуки тривають.

Сьогодні вранці міністр МНС Нестор ШУФРИЧ відвідав врятованих двох моряків та жінку-повара, які перебувають у керченській міській лікарні. Як зазначають медики, завдяки своєчасним діям рятувальників удалося уникнути ускладнень, і наразі загрози життю та здоров’ю постраждалих немає. Протягом найближчого часу лікарі визначаться, коли потерпілі зможуть залишити лікувальний заклад.