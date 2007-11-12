Знову оголошено штормове попередження
10:59, 12 листопада 2007Крым
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На річках очікується підвищення рівня води
Сімферополь. 12 листопада. УНІАН. У Криму оголошено штормове попередження на 12 листопада.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, згідно з даними Гідрометеоцентру, на річках Криму очікується підвищення рівня води на 0,3-1 м над поточними позначками.
12 листопада на території АРК очікується західний вітер (швидкістю 12 м/с), атмосферний тиск становитиме 737 мм ртутного стовпа, вологість – 78%.
Температура повітря вночі 0-3 градуса тепла, вдень – 6–8 градусів тепла.
Місцями пройдуть дощі.
Як повідомляв УНІАН, на 10-11 листопада у Криму було оголошено штормове попередження.
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