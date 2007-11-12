У Криму воротами придавило людину

Сімферополь. 12 листопада. УНІАН. В результаті сильного поривчастого вітру швидкістю 25-32 метрів за секунду, який був в Криму 11 листопада, загинула одна людина і сталося масове руйнування і пошкодження будівель, транспортних комунікацій і інших об`єктів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління МНС України в Криму, в селищі Приморському загинув чоловік, 1950 року народження. Людину придавило металевими воротами, які він намагався утримати за допомогою підпори від падіння.

За даними МНС автономії, від вітру постраждали 11 регіонів Криму: Бахчисарайський, Червоногвардійський, Красноперекопський, Ленінський, Нижньогірський, Першотравневий, Сімферопольський, Сакський райони, а також міста Алушта, Ялта і Феодосія.

В даний час точні дані про розміри заподіяної шкоди встановлюються.

Всього, за даними ВАТ «Крименерго», було знеструмлено 217 населених пунктів, частково - 52, трансформаторних підстанцій – 1771.

На даний час силами аварійно-рятівних формувань і всіма службами цивільного захисту АРК проводяться роботи з відновленню електропостачання населених пунктів, розпилювання повалених дерев та інші відновлювальні роботи.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада в Криму склалися украй несприятливі погодні умови : поривчастий вітер і дощ, шторм на морі був 6-7 балів.

На 10-11 листопада в автономії було оголошене штормове попередження.