Що буде з греблею після негоди

Сімферополь. 12 листопада. УНІАН. У Криму створилася загроза руйнування 9-кілометрової греблі в Сакському районі.

Про це повідомляє Головне управління МНС в АРК.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада в Криму склалися украй несприятливі погодні умови: поривчастий вітер і дощ, шторм на морі був 6-7 балів.

За даними МНС автономії, від вітру постраждали 11 регіонів Криму: Бахчисарайський, Червоногвардійський, Красноперекопський, Ленінський, Нижньогірський, Першотравневий, Сімферопольський, Сакський райони, а також міста Алушта, Ялта і Феодосія.

На 10-11 листопада в автономії було оголошене штормове попередження.

Справка. В цьому році у Криму був введений в експлуатацію лотковий канал для скидання води з озера Сасик-Сиваш в Чорне море, а також завершені роботи зі зміцнення греблі.