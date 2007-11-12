У Севастополі сьогодні відмінили заняття

Сімферополь. 12 листопада. УНІАН. У всіх школах Севастополя сьогодні були відмінені заняття через те, що в місті поки що не закінчені відновні роботи після вчорашньої негоди.

Як повідомили по телефону кореспонденту УНІАН в Управлінні освіти і науки Севастопольської міської державної адміністрації, місто дуже постраждало від негоди: у багатьох районах не було тепла, світла, води. ”Відновні роботи сьогодні ведуться. Вода в місті відновлена відсотків на 70”, - зазначили в управлінні освіти. При цьому там висловили переконання, що вже завтра заняття в школах Севастополя поновляться.

В Управлінні освіти і науки Севастопольської МДА також додали, що сьогодні в місті працювали не всі дошкільні установи. ”Десь працювали, десь ні. Працювали чергові групи”, - зазначили в управлінні.