Керченську протоку забруднено мазутом і сіркою

На узбережжі Керченської протоки після шторму й викликаних ним аварій суден виявлено забруднення нафтопродуктами довжиною 12 кілометрів.

Про це повідомляє РІА «Новости», посилаючись на комісію з попередження й ліквідацію НС і забезпечення пожежної безпеки адміністрації Краснодарського краю.

Шторм у неділю став причиною безпрецедентної надзвичайної ситуації в Азовському й Чорному морях - за даними МНС, за один день затонули чотири судна, ще шість сіли на мілину, отримали пошкодження два танкери, одна баржа перебуває в дрейфі. В результаті корабельних аварій у воду потрапило близько 6,8 тисяч тонн сірки й близько 1,3 тисяч тонн мазуту.

”Візуально спостерігається біля кромки водоростей забруднення чорного кольору з явним запахом нафтопродуктів. Середня ширина забруднення - близько двох метрів, є факти загибелі птахів, які загрузли в нафтопродуктах. Аналогічні викиди нафтопродуктів виявлено на косі Тузла й на косі Чушка. В районі селища Ілліч Темрюкського району виявлено пляму мазуту довжиною 800 і шириною десять метрів”, - йдеться в повідомленні комісії.

Керченська протока забруднена мазутом і сіркою, передає сайт kerch.com.ua. Про це повідомлялося на засіданні Державної комісії з техногенної безпеки, що відбулося сьогодні в Керчі, під час якого була озвучена оперативна обстановка в протоці.

За інформацією міністра з питань надзвичайних ситуацій Нестора ШУФРИЧА, який взяв участь у засіданні, в Керченській протоці спостерігається 2 «язики» нафтопродуктів завдовжки 2 кілометри, шириною 200 метрів.