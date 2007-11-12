ЧНГ не припиняв видобуток газу

Київ. 12 листопаду. УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» під час шторму в Азово-Чорноморському басейні не зупинило видобуток природного газу на морських промислах і роботу інших виробничих об`єктів компанії з безперебійної подачі палива споживачам Криму.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі «Чорноморнафтогазу».

У повідомленні наголошується, що при отриманні завчасного штормового попередження у всіх структурних підрозділах підприємства були припинені роботи, не пов`язані з основними технологічними процесами, і вжиті заходи для забезпечення безаварійної діяльності працівників, зайнятих на змінах, а також роботи устаткування. В результаті промисли і газотранспортна система функціонували в звичайному режимі.

Тим часом, йдеться в повідомленні, в Управлінні підземного зберігання газу ураганний вітер зірвав дах з компресорного цеху (це 700 кв. м спеціального технологічного покриття).

У порту підприємства шквал вирвав з плавучого дока багатотонну апарель (стулку), а іншу зігнув як жерстяний листок. У бухті Вузька (смт Чорноморське) штормом викинуло на берег два судна Волжського пароплавства: теплохід «МБ-1224» (порт приписки – Санкт-Петербург) і баржу «ТМИ-4» (порт приписки – Темрюк). У обох випадках обійшлося без негативних екологічних наслідків. Сьогодні в першій половині дня теплохід вже знято з мілини, надається допомога і баржі.

Зараз буксири і рятувальні судна ДАТ «Чорноморнафтогаз» перебувають в підвищеній готовності, щоб при необхідності терміново вийти в море і надати посильну допомогу тим, хто зазнає біди.

У структурних підрозділах газовидобувної компанії власними силами ведеться усунення наслідків стихії: відновлення крівлі, скління вікон, прибирання території від повалених дерев і сміття, дрібний ремонт об`єктів.