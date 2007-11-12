Страждають мешканці моря та птахи

Сімферополь. 12 листопада. УНІАН. Нафтопродукти, які в результаті аварій на суднах потрапили в Керченську протоку, вкрай небезпечні для тваринного світу.

Як розповів кореспонденту УНІАН завідуючий лабораторією Кримської республіканської асоціації «Екологія і світ» Едуард БЕРЕЗОВСЬКИЙ, «нафта і нафтопродукти – це дуже погано, з точки зору навколишнього середовища».

«Нафта в морі зменшує концентрацію кисню», - зазначив Е.БЕРЕЗОВСЬКИЙ. А це значить, що страждають мешканці моря, страждають водорості, оскільки через нафтову плівку гірше проникає світло. Крім цього, додав експерт, від нафти й нафтопродуктів дуже страждають птахи. «Якщо на пір’я потрапляють нафтопродукти, то птахи не можуть літати», - зазначив Е.БЕРЕЗОВСЬКИЙ, додавши, що такі птахи, швидше за все, загинуть.

Він також зазначив, що важкі нафтопродукти (до них належить мазут) дуже небезпечні для тварин.

При цьому Е.БЕРЕЗОВСЬКИЙ додав, що сірка, що потрапила в море в результаті аварії сухогрузів, не така небезпечна для тварин, як нафта. «Елементарна сірка – достатньо інертний елемент, вона погано змочується водою, - повідомив він. – Вона навряд чи заподіє якусь серйозну шкоду».

Що стосується впливу розливу нафтопродуктів на курортну галузь Криму, експерт зазначив, що до курортного сезону-2008 ще багато часу, й мазут зберуть. «А ось тварини страждають вже зараз», - підкреслив Е.БЕРЕЗОВСЬКИЙ.

Як повідомлялося, 11 листопада через шторм декілька сухогрузів і суден зазнали аварії в Керченській протоці, в результаті близько 6,8 тисяч тонн сірки й близько 1,3 тисяч тонн мазуту опинилися в морі. Мазут зараз збирають рятувальники.