Дві тисячі тонн сірки треба піднімати

Сімферополь. 12 листопада. УНІАН. Кримське регіональне відділення Партії зелених України закликає не нарікати на природні катаклізми, а вже зараз зробити висновки щодо причин аварій суден і забруднення акваторій Азовського і Чорного морів нафтопродуктами й сіркою.

Гарячою точкою на сьогодні стала Керченська протока. Вузька передпротока стала зоною біди для десятка одиниць морського й річкового транспорту, наслідки яких уже зараз «зелені» називають катастрофічними», - йдеться в повідомленні Кримської організації ПЗУ, переданому УНІАН.

Нафтові й мазутові плями - це «пряма загроза всьому живому двох морів, крихкому екологічному балансу й курортному розвитку регіону», впевнені «зелені». ”Якщо не вжити своєчасних заходів із локалізації, збирання й ліквідації нафтопродуктів, то велика частина вуглеводню осяде на дно, продукти випаровування яких викличуть отруєння морського середовища й гострий дефіцит кисню, що призведе до масової загибелі морської флори та фауни”, - йдеться в повідомленні.

Як заявив президент Кримської академії наук Віктор ТАРАСЕНКО, «якщо дві тисячі тонн сірки не підняти, вся ця чужорідна маса може розповзтися по дну на багато миль, що стане серйозним навантаженням для екосистеми двох морів».

«Ця техногенна аварія була передбачуваною. Річ у тому, що судновласники, щоб уникнути додаткових витрат (мита, портових зборів) здійснюють перевалювання сипких вантажів безпосередньо в морі, з борту на борт суховантажів і барж. Економія грошового еквівалента призводить до масштабних екологічних втрат і ризиків. Про це свідчать знімки з космосу й спостереження екологів. Шлейф пилу хімічних речовин тягнуться на десятки кілометрів від місця перезавантаження. Потім це все осідає на дно й приводить до забруднення акваторії й без того забрудненої інтенсивним рухом водного транспорту Керченської протоки», - підкреслюють «зелені». На їхню думку, «піратські методи перевалювання» час припиняти, для чого необхідно створити міждержавну комісію України та Росії, яка зможе запропонувати методи й заходи «законного, цивілізованого, відповідного екологічним нормам вирішення цього питання».

Кримські «зелені» також сподіваються, що в державі Україна є всі необхідні засоби, фахівці, технології для усунення наслідків подібних техногенних аварій. «Необхідно ще раз задуматися про розробку родовищ і видобуток нафти на шельфі Чорного моря. Тут вступає закон більших чисел, чим більше танкерів і обсягів перевезеної нафти, тим більше подібних катастроф і тим важчі наслідки для закритого басейну Чорного моря», - заявляють «зелені».