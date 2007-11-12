Шуфрич буде шукати як мінімум три дні

Сімферополь. 12 листопада. УНІАН. Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ запевняє, що пошуки людей із судна «Нахічевань», яке зазнало аварії, триватимуть (як мінімум) три дні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС України в АРК з посиланням на Н.ШУФРИЧА.

За словами міністра, зокрема, в Керчі зараз тривають пошуки п`ятьох членів екіпажу судна «Нахічевань». Він зазначив, що, за даними росіян, тіла трьох моряків з цього судна були знайдені сьогодні неподалік від острова Тузла (у районі Краснодарського краю). «На території України у пошуках задіяно 9 суден, вертоліт МНС і особовий склад МНС. Пошуки ми продовжуватимемо ще кілька днів, до четверга», - заявив Н.ШУФРИЧ.

За його інформацією, штормове попередження було доведене до відома капітанів усіх суден і «багато хто вжив заходів, пішов у більш захищені місця». «Виключити версію, що попередження берегової служби були проігноровані деякими суднами, ми не можемо. Хоча такого шторму в Керченській протоці не пам`ятають навіть старожили. У 1993 році був дуже сильний шторм, тоді постраждало тільки одне судно», - зазначив глава МНС.

Н.ШУФРИЧ нагадав, що двоє моряків і дівчина-кок, врятовані із судна «Нахічевань», знаходяться в лікарні. «Вони пробули якийсь час у дуже холодній воді і дістали переохолодження. Дівчину лікарі буквально рятували, адже знайшли її в непритомному стані. Зараз стан здоров`я моряків задовільний. Можливо, незабаром вони всі зможуть вирушити додому», - розповів Н.ШУФРИЧ.

Він підкреслив, що дії МНС зараз спрямовані, по-перше, на пошуки зниклих моряків із судна «Нахічевань» у Керчі і з судна "HajIzmail" біля Севастополя. Другий напрямок – допомога представникам Міністерства транспорту, Міністерства екології, представникам Держкомітету рибного господарства в ліквідації наслідків розливу нафтопродуктів. «Мазутна пляма знаходиться біля острова Тузла. Нафтопродукти будуть адсорбовані з поверхні та утилізовані. Досвід і практика в нас достатні, щоб максимально ефективно ліквідувати наслідки аварії», - сказав Н.ШУФРИЧ.

Міністр також відзначив «хорошу координацію всіх портових служб Міністерства транспорту України і Росії, і МНС як України, так і Росії». «64 врятовані людини – це результат спільних дій рятувальників з Росії та України», - підкреслив Н.ШУФРИЧ.

У свою чергу, кримський Главк МНС повідомляє, що зараз погодні умови в Керчі погіршали – йде сильний дощ і посилився вітер.