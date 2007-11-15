16 листопада о 13:30 - у Керченському морському торговельному порту (м. Керч, вул. Кірова, 28) за участю Міністра транспорту та зв’язку України Миколи Рудьковського та Міністра транспорту Російської Федерації Ігоря Левітіна відбудеться засідання українсько-російської робочої групи з подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 11-12 листопада 2007 року.

До уваги представників ЗМІ!

Під час засідання – початок роботи о 13:30 - формат роботи для телебачення – протокольна зйомка.

Після завершення засідання – брифінг співголів робочої групи.

Контактна особа від Мінтрансзв’язку – Вікторія Бутенко, 8067 506 89 05.