У Сімферопольському районі пройде акція по посадці лісу

18:16, 22 листопада 2007
Крым
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24 листопада у Сімферопольському районі пройде акція по посадці лісу.

У районі сіла Кольчугино Сімферопольського району журналісти та чиновники  озеленюватимуть 2 гектари землі.

Увазі ЗМІ! Збір журналістів в 09.00 ранку у будівлі Республіканського комітету АРК по лісовому і мисливському господарству за адресою:  м. Сімферополь, вул. Гавена, 2. Кількість місць обмежена, прохання акредитуватися на участь у заході не пізніше 14.00 п`ятниці, 23 листопада. 8 (0652) 44-28-12, 80676538099.

 

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