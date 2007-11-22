24 листопада у Сімферопольському районі пройде акція по посадці лісу.

У районі сіла Кольчугино Сімферопольського району журналісти та чиновники озеленюватимуть 2 гектари землі.

Увазі ЗМІ! Збір журналістів в 09.00 ранку у будівлі Республіканського комітету АРК по лісовому і мисливському господарству за адресою: м. Сімферополь, вул. Гавена, 2. Кількість місць обмежена, прохання акредитуватися на участь у заході не пізніше 14.00 п`ятниці, 23 листопада. 8 (0652) 44-28-12, 80676538099.