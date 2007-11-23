Сотка самозахопленої землі в Криму продається по $3 тис.
00:01, 23 листопада 2007Крым
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Бізнесовий характер...
Більша частина самовільних захоплень землі в Криму носить виключно бізнесовий характер.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Республіканського комітету із земельних ресурсів Микола ГОЛУБЄВ в Сімферополі на засіданні робочої групи з підготовки до майбутнього засідання Ради національної безпеки і оборони України.
«Ми вважаємо, що основна кількість самозахоплень носить чисто економічний характер, тобто бізнесовий характер», - заявив голова Рескомзему.
За даними М.ГОЛУБЄВА, сьогодні на півострові сотка землі на самозахопленях продається за ціною до 3 тисяч доларів США. «А ті землі, по яких одержані держакти, мають до 8 тисяч доларів по Сімферопольському району», - додав він.
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