У Севастополі в Указі Ющенка побачили допомогу

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН вважає, що указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо розвитку гуманітарної сфери в АРК і Севастополі для міста-героя є конкретним і стосується не лише розвитку української мови і літератури, але й фактичної допомоги самим об’єктам культури.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам за підсумками наради міської робочої групи з підготовки святкування 225-ї річниці Севастополя (відзначатиметься у червні наступного року - УНІАН) С.КУНІЦИН зазначив, що передбачені президентським указом заходи органічно „вписуються” в комплекс заходів з підготовки до святкування ювілею міста-героя.

Як додав С.КУНІЦИН, коли він, як кримський депутат, брав участь у роботі сесії Верховної Ради АРК, „так там почали коментувати, мовляв, для чого цей указ?”. Але, сказав він, „якщо в нього вчитатися і вдуматися, то він стосується, зокрема, якщо говорити про Севастополь, не лише розвитку української мови і літератури, але й фактичної допомоги самим об’єктам культури”. За словами С.КУНІЦИНА, „окрім розвитку української мови і будівництва школи-колегіуму у Севастополі, про яку говорять вже півтора десятка років, Кабінету Міністрів України і Севастопольській адміністрації дано доручення протягом місяця підготувати документи по фінансуванню з бюджету держави на наступний рік реконструкції Російського академічного драматичного театру імені Луначарського, зокрема, і сцени і глядацького залу”. Як додав глава міста, „це те, про що ми мріяли, і на що у нас поки що немає грошей”. Також, указ - „це реконструкція площі біля Центральної бібліотеки імені Л.Толстого, Дитячого театру, це створення українсько-російського вищого навчального закладу. І все це - конкретика”, сказав С.КУНІЦИН. „Звичайно ж, указ Президента в цьому плані нам допоміг”, - додав він.

За його словами, „вся конкретика, яка є у президентському указі - це враховані пропозиції Севастопольської міської державної адміністрації. Для нас це добре. Ми встигли за місяць внести конкретні пропозиції. По АРК фактично такої конкретики немає”.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ “Про деякі заходи щодо розвитку гуманітарної сфери в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі”.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО доручив Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, Севастопольській міській державній адміністрації розробити і затвердити комплекс заходів щодо вивчення і популяризації української мови і української культури на півострові.

В той же час, деякі кримські політики різко розкритикували цей документ. Зокрема, лідер кримський комуністів, обраний народним депутатом України, Леонід ГРАЧ вважає, що Указ Президента України “Про деякі заходи щодо розвитку гуманітарної сфери в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі”, спрямований в першу чергу не «на зміцнення української мови, а на знищення російського духу в Криму».