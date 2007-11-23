Австрія зацікавлена аеропортом «Сімферополь»?

Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО і глава уряду автономії Віктор ПЛАКІДА обговорили з австрійськими інвесторами - представниками компанії «Vienna International Beteiligungsmanagement GMBH» - можливість вкладення європейських коштів в розвиток і реконструкцію Міжнародного аеропорту «Сімферополь».

Кажучи про реалізацію проекту реконструкції сімферопольського аеропорту, А.ГРИЦЕНКО та В.ПЛАКІДА запропонували представникам австрійської сторони взяти участь в тендері, проведення якого заплановане на 5 грудня поточного року, повідомила УНІАН помічник голови Ради міністрів АРК – прес-секретар Оксана САВЕНКОВА.

На сьогоднішній день парламент автономії і кримський уряд також ведуть переговори з представниками інших країн світу про можливість вкладення інвестицій в будівництво і реконструкцію даного об`єкту, проте остаточна ухвала і формат роботи з інвесторами будуть винесена тільки після засідання тендерного комітету і розгляду відповідною комісією при Верховній Раді АРК.

В тому випадку, якщо рішення буде ухвалено на користь австрійської сторони, голова ВР Криму і глава уряду АРК запропонували продовжити переговори після засідання комісії, яка пройде в Києві за участю представників Верховної Ради України і Криму, уряду автономії і керівництва аеропорту «Сімферополь» з питань реконструкції обговорюваного об`єкту.

За словами ведучого проектом компанії «Vienna International Beteiligungsmanagement GMBH» Міхаеля МУКОВІЧА, австрійська сторона зацікавлена в співпраці з Кримом в питаннях інвестування і готова надати технічну і кадрову підтримку в реалізації запланованих проектів.