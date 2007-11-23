Послуга земельника виявилася ведмежою

Співробітник Сакського районного відділу земельних ресурсів сфальсифікував проект землевідводу 2 га поблизу моря.

«Охочих побудувати дачу поблизу моря в Новофедорівці (Сакський район Криму - УНІАН) набралося з півсотні - із стількох майбутніх дачників земельник узяв гроші, - інформує прес-служба прокуратури Криму. - Однак докладати зусилля для втілення чужої мрії про дачу біля моря не входило в плани земельника. Він нашвидку створив проект відводу земельних ділянок для сільського господарства, тому що на це потрібно менше документів». Таким чином, кажуть у прокуратурі, по-перше, у число тих, хто одержав землю, увійшли не всі претенденти, яким обіцяв допомогу земельник, а, по-друге, для нових володарів землі його послуга виявилася ведмежою – «тепер вони оббивають пороги кабінетів в надії змінити цільове призначення своїх ділянок».

Розслідуванням фальсифікацій вже колишнього співробітника Сакського районного відділу земельних ресурсів займається територіальна прокуратура.

Дії земельника кваліфіковано як службове підроблення (ч.2 ст. 366 КК України) і зловживання службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України).