Відкрито першу в Криму дошку пам’яті жертв Голодомору

У Севастополі сьогодні урочисто відкрито першу на території Криму меморіальну дошку пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років.

Як передає кореспондент УНІАН, почесне право відкрити дошку, прикріплену біля входу в будинок Українського культурно-інформаційного центру, що на площі Свободи, було надано голові Севастопольської міської державної адміністрації Сергію КУНІЦИНУ і командувачу Військово-Морських cил України віце-адміралу Ігорю ТЕНЮХУ.

С.КУНІЦИН, виступаючи на мітингу з нагоди відкриття дошки, підкреслив, що факт Голодомору у вітчизняній історій тривалий час замовчувався, будучи незручним для офіційної історії. На його думку, «суспільству ще належить усвідомити не тільки матеріальні і людські втрати, але також соціальні, демографічні, морально-етичні наслідки голодоморів».

Як сказав керівник міста, «наш обов’язок сьогодні - гідно віддати данину пам’яті тим, хто зараз міг би знаходитися разом з нами”. Як вважає С.КУНІЦИН, саме пам`ять про Голодомор має стати тією об’єднуючою правдою для усіх народів України, яка не дозволить у майбутньому допустити катаклізмів такого масштабу.

У свою чергу І.ТЕНЮХ додав, що “військові моряки знають і пам’ятають історію України, щоб будувати новітню історію, і з честю і гідністю несуть пам`ять про цю чорну сторінку в історії України для того, щоб вона не повторилася”.

У відкритті пам’ятної дошки жертвам Голодомору взяли участь представники громадських організацій міста, учні місцевих шкіл, воїни Севастопольського гарнізону.

Завтра у Севастополі о 9-й ранку в храмах міста представники різних конфесій проведуть молебень в пам`ять про жертв Голодомору. Цього ж дня о 15.30 на центральній площі міста - площі Нахімова - відбудеться акція «Запали свічку!». О 16.00 буде оголошено хвилину мовчання.