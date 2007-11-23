26 листопада планується почати підйом носової частини танкера

26 листопада планується почати роботи з підйому носової частини танкера «Волганефть-139», що затонула в Керченській протоці.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні МНС України в Криму, сьогодні, 23 листопада, в акваторію Керченської протоки прибудуть суднопідіймальні понтони.

«Після їх підготовки до роботи у понеділок, 26 листопада, планується початок підйому носової частини судна», - йдеться в повідомленні кримського Главку МНС.

Рятувальники зазначають, що єдиною умовою для повної готовності понтонів буде сприятлива погода: відсутність вітру і хвиль.

Як повідомляв УНІАН, раніше прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку України інформувала, що в ніч на 22 листопада очікується прибуття в порт Керч суднопідіймальних понтонів з порту «Севастополь» (два - вантажопідйомністю 200 тонн і два - 80 тонн) з метою здійснення заходів з підйому носової частини танкера «Волганефть-139».

***Під час шторму 11 листопада в Керченській протоці розламався навпіл танкер «Волганефть-139», з нього вилилися близько 2 тис. тонн мазуту. Окрім цього судна, під час шторму постраждало ще більше десятка суден.