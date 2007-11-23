80 млн. грн. треба Криму для завершення земельної реформи

Для завершення реформи протягом 2007-2010 років Криму необхідно біля 80 мільйонів гривень, інформує прес-служба Радміну АРК.

У цьому питанні необхідна підтримка Президента і Уряду України.

Починаючи з 2001 р. на проведення земельної реформи в Криму було профінансовано зі всіх джерел 38 мільйонів гривень.

Члени робочої групи з комплексного вирішення питань державної політики у сфері раціонального використання і охорони земель в республіці доручили Республіканському комітету АРК із земельних ресурсів узагальнити і проаналізувати пропозиції, що поступили і підготувати план першочергових заходів щодо комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері раціонального використання і охорони земель в АРК. Ці заходи будуть винесені для затвердження на засідання Ради міністрів АРК.

Раді представників кримськотатарського народу при Президентові України рекомендовано вжити заходів щодо припинення акцій протесту в АРК.